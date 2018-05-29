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Mezarlıkta yakalanan kızın ailesinden medyaya tepki

’da geceleri Ulu Mezarlığa gelerek ağladığı ve gizemli kız olduğu iddiasıyla mezarlık görevlileri tarafından yakalanan genç kızın ailesi medyaya ateş püskürdü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2018 14:47 Güncelleme Tarihi: 29.5.2018 15:00
Mezarlıkta yakalanan kızın ailesinden medyaya tepki

Kızın yakalandığı gece bazı gazeteciler tarafından mezarlıkta alıkonulduğunu iddia eden aile, gazeteciler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Kardeşi mezarlıkta yakalandıktan sonra medyaya yansıyan "Gizemli kız yakalandı" yönündeki haberlerin ardından oğlunun da rahatsızlandığını dile getiren anne A.Ö., "Geçen hastaneye gitmiş. O da hastalandı. Yaşadığı strese dayanamıyor. 'Artık sizin üzüntünüze dayanamıyorum' diyor. Kızım köyde de babasının mezarına gidiyordu. Temizliyordu. Orada arada sırada gidiyor, dua ediyordu. Biraz oturup geliyordu. Mezarlık köyümüzün kenarında idi. Orada korkmuyordu. Buraya gelince bir süre mezarlığa gitmedi. Kardeşi evlenip gittikten sonra yalnız kalınca gitmeye başlamış. 'Akşamları arkadaşımın yanına gidiyorum' diye evden ayrılıyordu. Mezarlığa gittiğini söylemiyordu. Biz mezarlığa gittiğini bilmiyorduk. Mezarlıktaki kızı izliyordu. 'Ben onu yakalarım' diyordu. Sonra o gece 'AVM'ye gidiyorum' diye gitmiş" dedi.

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Mezarlıkta yakalanan kızın ailesinden medyaya tepki
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