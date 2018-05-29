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'ın eniştesi vefat etti

Erbakan'ın eniştesi hayatını kaybetti. Çataklı'nın cenazesi yarın öğle namazından sonra 'nden kaldırılacak.

Giriş Tarihi: 29.5.2018 16:33 Güncelleme Tarihi: 29.5.2018 16:33
Necmettin Erbakan'ın eniştesi Osman Çataklı vefat etti

Erbakan'ın kız kardeşi Atıfet Erbakan ile evli Prof. Dr. vefat etti.

Çataklı'nın cenazesi yarın öğle namazından sonra 'nden kaldırılacak.

OSMAN ÇATAKLI KİMDİR?

1925 yılında Ünye'de doğdu. İlk ve ortaokul öğrenimini burada tamamladı. 1942 yılında İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olan Çataklı, aynı yıl yüksek mühendis okuluna girdi. 1949'da İTÜ İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu.

1966'DA PROFESÖRLÜK UNVANINI ALDI

1974-78 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.

"Müslümanın 24 Saati", "Kıyamet Alametleri", "Müslümanın Ahlakı" gibi eserleri kaleme aldı.

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Necmettin Erbakan'ın eniştesi Osman Çataklı vefat etti
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