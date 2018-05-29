Necmettin Erbakan'ın eniştesi Osman Çataklı vefat etti

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın kız kardeşi Atıfet Erbakan ile evli Prof. Dr. Osman Çataklı vefat etti.

Çataklı'nın cenazesi yarın öğle namazından sonra Fatih Camii'nden kaldırılacak.

OSMAN ÇATAKLI KİMDİR?

1925 yılında Ünye'de doğdu. İlk ve ortaokul öğrenimini burada tamamladı. 1942 yılında İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olan Çataklı, aynı yıl yüksek mühendis okuluna girdi. 1949'da İTÜ İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu.

1966'DA PROFESÖRLÜK UNVANINI ALDI

1974-78 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.

"Müslümanın 24 Saati", "Kıyamet Alametleri", "Müslümanın Ahlakı" gibi eserleri kaleme aldı.