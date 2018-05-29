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ne zaman tatil kaç gün? ne zaman?

Mübarek Ramazan ayını geçirdiğimiz bu günlerde vatandaşların cevap aradığı bir konu da ne zaman? sorusu... Ramazan ayının sona erdiği, bayrama kavuşacağımız gün olan kaç gün? Çalışan vatandaşlar izinlerini ve tatil programlarını buna göre belirleyecek dolayısıyla bireylerin konu hakkındaki araştırmaları büyük önem taşıyor.

Giriş Tarihi: 29.5.2018 10:31
Ramazan Bayramı ne zaman tatil kaç gün? Kadir gecesi ne zaman?

ne zaman? 9 gün olacak mı? Önceki Ramazan ve Kurban Bayramları'nda tatillerin 9 gün olması yine vatandaşları ve öğrencileri heyecanlandırdı. İslam alemi için büyük önem taşıyan 11 ayın sultanı Ramazan ayının ortalarına geldiğimiz bu günlerde tüm sorularınızın yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN? TATİL KAÇ GÜN?

Bilindiği gibi mübarek Ramazan ayı; 16 Mayıs Çarşamba günü başlamıştı, Ramazan ayının ilk günü ise 15 Haziran Cuma günü olacak. 14 Haziran Perşembe günü de arife olacak.

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü 16 Haziran Cumartesi olurken üçüncü günü ise 17 Haziran Pazar günü olacak. Bu takvime göre bayramda 9 günlük bir tatil olma şansı yok. Bayramda vatandaşlar 3-4 günlük bir tatil bekliyor.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

ne zaman? Bu soru da vatandaşlar tarafından yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Mübarek Kadir gecesi Ramazan ayının 27. gecesinde eda edilecek. Bu tarih de 10 Haziran Pazar gecesine denk geliyor.

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Ramazan Bayramı ne zaman tatil kaç gün? Kadir gecesi ne zaman?
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