Suruç’ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, gece geç saatlerde Şanlıurfa-Gaziantep karayolu Suruç kavşağı yakınlarında meydana geldi. Gaziantep'ten Şanlıurfa yönüne giden İsmail Ceylan'ın kullandığı 06 YA 6774 plakalı otomobil ile Yılmaz Alan yönetimindeki 50 DF 875 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücü Yılmaz Alan ile yanındaki Hanım Alan yaralandı. Kaza ihbarıyla olay yerisevk edilenlen sağlık görevlilerince Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'kaldırılanlan yaralılardan Yılmaz Alan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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