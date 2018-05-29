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'ta elektrik trafosunda : 2 işçi yaralı

'ın Erbaa ilçesinde elektrik trafosunda meydana gelen da 2 işçi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2018 13:40 Güncelleme Tarihi: 29.5.2018 14:04
Tokat'ta elektrik trafosunda patlama: 2 işçi yaralı

Olay, saat 11.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan elektrik trafosunda meydana geldi. Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş (ÇEDAŞ) personeli Aykut Taha Acar (32) ve Gökhan Gül (31) elektrik trafosuna bakım yapmak için çalıştığı sırada trafoda henüz bilinmeyen bir sebeple meydana geldi.

Patlama sebebiyle giysileri tutuşan işçiler kendilerini binadan güçlükle dışarı attı. Bu sırada trafoda ikinci bir patlama daha oldu. Vatandaşların yardımıyla tutuşan giysileri söndürülen işçiler daha sonra olay yerine gelen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri binadaki elektriğin kesilmesinin ardından içeriye girerek araştırma yaptı. Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan ve Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım da bölgeye gelerek olayla ilgili bilgi aldı. Patlamanın sebebi araştırılıyor.

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Tokat'ta elektrik trafosunda patlama: 2 işçi yaralı
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