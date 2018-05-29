Trabzon'da drakula paniği

Yayıldığı her yerde dalları kurutarak adeta ağaçların ve dalların ölümüne neden olan ve halk arasında 'Drakula' olarak bilinen 'Turunçgil Uzun Antenli Böceği' (Anoplophora chinensis, A malasiaca ) fındığı tehdit etmeye başladı.

Son zamanlarda fındık bahçelerinde sıklıkla görülmeye başlayan dal kurumaları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından araştırılırken, Trabzon Maçka ilçesi Esiroğlu mahallesinde tespit edilen 'Turunçgil Uzun Antenli Böceği' yayılmaması için zararlının görüldüğü bahçe karantinaya alındı.