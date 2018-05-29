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'da drakula paniği

Fındık dallarını kurutan, 'Drakula' lakaplı ’Turunçgil Uzun Antenli Böceği’nin, ’un Maçka ilçesinde bir fındık bahçesinde görülmesinin ardından bahçe karantina altına alındı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu üyesi Hasan Kozoğlu, "Eğer bu böcek bölgede yayılırsa çok kötü olur ki zararı küllenme hastalığından daha kötü sonuçlar doğurur" dedi

Giriş Tarihi: 29.5.2018 11:38 Güncelleme Tarihi: 29.5.2018 12:03
Trabzon'da drakula paniği

Yayıldığı her yerde dalları kurutarak adeta ağaçların ve dalların ölümüne neden olan ve halk arasında 'Drakula' olarak bilinen 'Turunçgil Uzun Antenli Böceği' (Anoplophora chinensis, A malasiaca ) fındığı tehdit etmeye başladı.

Son zamanlarda fındık bahçelerinde sıklıkla görülmeye başlayan dal kurumaları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından araştırılırken, Maçka ilçesi Esiroğlu mahallesinde tespit edilen 'Turunçgil Uzun Antenli Böceği' yayılmaması için zararlının görüldüğü bahçe karantinaya alındı.

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Trabzon'da drakula paniği
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