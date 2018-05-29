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Van’dan ’a

DİDEM SEYMEN
DİDEM SEYMEN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2018
Van’dan Bulgaristan’a böbrek kardeşliği
Çapraz nakille gelen onlarınki... Sınırları aşan yaşam hediyesi... Zavit Erik'in böbreği 'da yaşayan 'e; Emin'in eşi Satife Emin'in böbreği de Erik'in eşi 'e nakledildi. Bulgaristanlı Emin ailesi ve 30 torunlu Vanlı Erik ailesi, çapraz böbrek nakli ile yeniden rahat nefes aldı. Vanlı Halime Erik, 12 çocuğa 30 da toruna sahip. 51 yaşındaki Halime Erik için geniş ailesi seferber oldu ama kan grupları uymayınca Halime Erik'e ilaç olacak böbrek, Bulgaristan'da bulundu. Zira Bulgaristanlı İbrahim Emin de bir süredir diyalize giriyor, sıkıntılı günler yaşıyor, çareyi böbrek naklinde arıyordu. Gelen telefon iki aileye de umut oldu. Halime Erik, "Yeniden doğmuş gibiyim. Artık torunlarımla da ilgileneeceğim" dedi. Çapraz nakli gerçekleştiren genel cerrahi uzmanı Prof. Dr. Hamdi Karakayalı ise çapraz nakillerin, donörü olan ama kendisine kan grubu uymayan hastalar için önemli bir alternatif tedavi yöntemi olduğunu belirtti.
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Van’dan Bulgaristan’a böbrek kardeşliği
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