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gazilerini trafikte darp ettıler

Giriş Tarihi: 30.5.2018
15 Temmuz gazilerini trafikte darp ettıler
'da gazisi Ayhan Damar ve damadı, yol verme tartışması yaşadığı kişi ve tanıdıkları tarafından darp edildi. 06 BB 2063 plakalı aracın sürücüsü Yusuf Sulugöz (23) ve 10-15 kişi tarafından darp edilen 2 gaziyi, trafik polisleri kurtardı.

'KÜFÜR ETTİLER'
Gökhan Gümüş, "Gaziyim dememe rağmen, devlete ve gaziliğime küfürler edip saldırmaya devam ettiler. Bu şahıslardan biri gözaltına alınarak polis merkezine getirildi. Ama ne hikmetse şu an ulaşılamıyor. Savcı yakalama kararı verdi" dedi.
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15 Temmuz gazilerini trafikte darp ettıler
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