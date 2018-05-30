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'da polis, hırsızı dan teşhis etti

'da 15 bin lira değerinde içki, 15 kilo et, 4 evden para, altın ve cep telefonu çalan hırsızın güvenlik kamerası görüntüsünü bulan polis, şahsı da arayıp bularak yakaladı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2018 09:34 Güncelleme Tarihi: 30.5.2018 10:07
Adana'da polis, hırsızı sosyal medyadan teşhis etti

Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir restorandan 2 televizyon, 119 şişe içki ve 15 kilo et çalınınca restoran sahibi polise haber verdi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine hemen restorana gitti. Restoranda güvenlik kamerası incelemesinde şahsın eşkali alındı. Polisin yaptığı eşkal çalışmasında zanlının isminin olduğu saptandı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI İNCELENDİ

Yapılan araştırmada şüphelilerin, Seyhan ve Yüreğir ilçesinde bulunan 4 evi de soydukları saptandı. Zanlının hesaplarını araştırmaya başlayan polis, zanlının fotoğraflarını bulup güvenlik kamerasındaki görüntüleriyle eşleştirdi. Ekipler fotoğraflardaki kişinin güvenlik kamerası görüntülerindeki kişiyle aynı olması üzerine Mustafa Özdamar'ı yakalamak için harekete geçti. Adresi tespit edilen zanlı kısa sürede yakalandı. Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Polis görüntülerindeki diğer hırsızı yakalamaya çalışıyor.

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Adana'da polis, hırsızı sosyal medyadan teşhis etti
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