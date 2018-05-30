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'daki in zanlısı tutuklandı

'da borç yüzünden tartıştığı arkadaşını silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2018 13:07
Ankara'daki cinayetin zanlısı tutuklandı

19 Mayıs'ta Etimesgut ilçesi 30 Ağustos Mahallesi'nde alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşı 'ı silahla öldürdüğü iddia edilen Yusuf K'nin yakalanması için Emniyet Müdürlüğü Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Zanlının Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde bir evde saklandığını belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Gözaltına alınarak Ankara'ya getirilen Yusuf K. ifadesinde suçunu itiraf etti. Alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı Onur Baran Taş'ı, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu vurduğunu anlatan zanlı Yusuf K, silahını ormanlık bir alana gömdüğünü söyledi.

Zanlının yer göstermesi sonucu cinayet silahına ulaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen zanlı, tutuklandı.

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Ankara'daki cinayetin zanlısı tutuklandı
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