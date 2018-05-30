Ankara'daki cinayetin zanlısı tutuklandı

19 Mayıs'ta Etimesgut ilçesi 30 Ağustos Mahallesi'nde alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı arkadaşı Onur Baran Taş'ı silahla öldürdüğü iddia edilen Yusuf K'nin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Zanlının Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde bir evde saklandığını belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Gözaltına alınarak Ankara'ya getirilen Yusuf K. ifadesinde suçunu itiraf etti. Alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı Onur Baran Taş'ı, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu vurduğunu anlatan zanlı Yusuf K, silahını ormanlık bir alana gömdüğünü söyledi.

Zanlının yer göstermesi sonucu cinayet silahına ulaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen zanlı, tutuklandı.