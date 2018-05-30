Arda Öziri’ye son veda

İstanbul'da motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren oyuncu Arda Öziri
, dün memleketi İzmir
'de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Öziri için Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Özdemir Nutku Sahnesi'nde tören düzenlendi. Öziri'nin öz geçmişi okundu, sahneye konan tabutunun üzerine motosikletçi montu ve taraftarı olduğu Altay'ın sırtında Arda Öziri yazılı forması örtüldü.
DEÜ GSF Dekanı Prof. Dr. Yakup Öztuna, "Arda, üniversitemizin ve fakültemizin kültür ve sanat elçisiydi, bizim görünen yüzümüzdü" derken sınıf arkadaşı oyuncu Burak Altay
, "Biz sınıfça 'Voltrandık', bir parçamızı kaybettik"ifadesini kullandı. Arda Öziri'nin ablası Şöhret Eyipişiren, zor günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.
HASTA KÖPEĞİ İÇİN YOLA ÇIKMIŞ
Öziri'nin cenazesi, Alsancak Hocazade Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Işıkkent Mezarlığı'na defnedildi. Cenazede anne Belkıs Öziri ve abla Şöhret Eyipişiren, taziyeleri kabul ederken oyuncu arkadaşları Rıza Kocaoğlu
, Burak Altay, Kaan Uncuoğlu ve Timur Acar
da hazır bulundu. Arda Öziri'nin son anlarına tanık olan arkadaşı Cengiz Çolak
, kazanın yaşandığı gece birlikte Şampiyonlar Ligi final maçını izlediklerini belirterek, şunları anlattı: "Saat 03.30 civarındaydı havada da yağmur vardı. Ben 'hava yağmurlu gitme, bu gece burada kal' dedim. 'Köpeğim hasta gitmem lazım' dedi ve çıktı. Sabah uyandığımda da kazadan haberim oldu."