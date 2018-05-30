"Avrupa'nın en modern şehir hastanesi burada"

Elvan, iftarını Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis önünde kurulan çadırda vatandaşlarla birlikte yaptı. Burada vatandaşlarla sohbet eden Elvan, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ŞOK EDEN YAYIN"

Bir gazetecinin, Mersin Şehir Hastanesiyle ilgili bir televizyon kanalında yayınlanan habere ilişkin düşüncülerini sorması üzerine Elvan, yayını izledikten sonra şoke olduğunu söyledi.

"TEDAVİ GÖREN, HİZMET ALAN VATANDAŞLARLA GÖRÜŞSÜNLER"

Belediyenin taşıma hizmetlerindeki aksamaların dile getirilerek şehir hastanesini kötülemeye kalkan bir yayın olduğunu belirten Elvan, şöyle konuştu:

"Sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın en modern şehir hastanesi şu anda Mersin'de. Beyefendiler zahmet edip şehir hastanemizin içerisine girmiyorlar. Şehir hastanemizde bizatihi tedavi gören, hizmet alan vatandaşlarımızla muhatap olmuyorlar. Hazırlanan bir düzenek, bir tezgah ve bu çerçevede bir yayın yapıyorlar. Birileri bu yayını yaptırıyor. Bu konuda bazı bilgiler de bana geldi.

"ESEFLE KARŞILADIM. ÇOK ÜZÜLDÜM."

Böyle bir ulusal kanalın Türkiye'nin bu başarısını, şehir hastaneleri alanındaki bu başarısını, sadece Avrupa'nın değil, dünyanın en modern şehir hastanelerinden birini kötülemeye kalkması ayıptır. Hele hele o kanala hiç yakışmaz. Hele hele o sunuşu yapan kişiye hiç yakışmaz. Çok ayıp ve maalesef bunu ben ya siyasi amaçlarla yaptıklarını düşünüyorum ya da kendilerinin yanlış bilgilendirildiklerini düşünüyorum. Ama genel hatlarıyla yayın politikalarına baktığımızda bunun bir siyasi amacı olduğunun da gördüğümü ifade etmek istiyorum."

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SUNUCUYU HASTANEYİ GÖRMEYE DAVET ETTİ

Elvan, bu habere üzüldüğünü belirterek, haber sunucusunu Mersin Şehir Hastanesini görmeye davet etti.

"HALKIMIZ GERÇEKLER NEYSE ONU GÖRECEKTİR"

Mersin Şehir Hastanesinin 5 yıldızlı otelden daha konforlu, lüks ve iyi hizmet verdiğini vurgulayan Elvan, "Ayrıca şöyle bir ifade de kullandığını gördüm. 'Dağın başında bir hastane yapmışlar'. Beyefendi orası dağın başında değil. Mersin 2 milyon nüfuslu oldukça büyük, metropol bir kent. Elbette Mersinli halkımıza hizmet edecek olan bir yere yapılmış durumda ama şehrin dışında dağ başında bir yer değil kesinlikle. Elbette bazı hastalarımız uzaktan gelmek zorunda kalıyorlar. Mersin'in bir ucundan bir ucu neredeyse 1 saatlik bir zamanı trafik yoğunluğuna göre geçebilir. O açıdan elbette hastaneye ulaşımda zaman zaman sıkıntı yaşandığı söz konusu olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Elvan, belediye başkanından aldıkları bilgiye göre haberde yer alan "3 araç değiştiriyorum" diyen kişinin, tek araçla belediye otobüsüyle şehir hastanesine kadar gidebildiğini, bununda gerçek olmadığını dile getirdi.

Şehir hastanesiyle gurur duyduklarını aktaran Elvan, "Kim ne söylerse söylesin o insanların kampanyalarına, yalanlarına hiçbir zaman halkımız aldanmayacaktır, halkımız gerçekler neyse onu görecektir." dedi.

"GÜNDE 10 BİN KİŞİYE HİZMET"

Bakan Elvan, hastanenin günde 10 bin kişiye hizmet verdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar 3,5 milyondan fazla kişiye hizmet vermiş durumda şehir hastanemiz. Son derece modern teçhizatla donanımlı ve elbette şehir hastanesine gelmek istemeyenler için Toroslar Devlet Hastanesi, Tarsus'taki devlet hastanesine gidebilirler. Yine diğer ilçelerimizdeki hastanelere gidebilirler. Ama şehir hastanemizde yararlanmak isteyenler daha üst düzeyde bir teşhis, tedavi konusunda hizmet almak isteyenler elbette şehir hastanemize geliyorlar. Şu da ifade edildi anladım kadarıyla o konuşmada, 'İşte Avrupa büyük ölçekli şehir hastanelerini, bu tür hastaneleri terk ediyor ancak Türkiye bu tür hastaneleri yapmaya başladı.' diye bir ifade kullandı. Zannedersem bu arkadaşımız Avrupa'daki sağlık durumuyla, sağlık kurumlarının yapısıyla ilgili en ufak bir bilgisi söz konusu değil."

Avrupa'da sağlık sektörü çökmüş durumda olduğunu kaydeden Lütfi Elvan, "İngiltere'ye gitsin, sağlık sektörüyle ilgili vatandaşların ne tür şikayetleri olduğunu bir sorsun. Diğer ülkelere gitsin sağlıkla ilgili ne tür sıkıntılar yaşadıklarını bir anlatsınlar. Dünyanın en iyi modellerinden birisine, en iyi hastanelerinden birine, en iyi hizmet sunan sektöründen birine sahibiz. Sektördeki memnuniyet oranı ortada." ifadesini kullandı.