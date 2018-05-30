Ayvalık'ta batan teknenin sahibi son yolculuğuna uğurlandı

Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi iskelesi açıklarında pazar günü çıkan fırtına nedeniyle alabora olarak batan 'Belinay' isimli teknede bulunan 5 kişiden 1'i kurtulurken, diğer 4 kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı. Dün Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları tarafından 28 metre derinlikteki batık teknenin 20 metre yakınlarında tekne sahibi Volkan Çanakçı'nın cansız bedenini buldu.

Çanakçı için bugün cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Ayvalık Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gençer, tekne faciasında denizde 4 saat yüzdükten sonra Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botlar tarafından kurtarılan kazazedelerden Mert Boysener, siyasi parti ile STK temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı. Batan teknenin sahibi Volkan Çanakçı'nın cenazesi Ayvalık Devlet Hastanesi morgundan alınarak, ilçe merkezindeki Saatli Camii'ne getirildi. Cenaze töreni sırasında Volkan Çanakçı'nın babası İsmail İsmet Çanakçı, annesi Nilüfer Çanakçı ve ağabeyi Güçlü Çanakçı cami avlusunda taziyeleri kabul ederken, güçlükle ayakta durdukları gözlendi.



Ayvalık Merkez Saatli Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Volkan Çanakçı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu omuzlara alınarak, Ayvalık ilçe mezarlığında toprağa verildi.



Bu arada, kayıp Hayri Kar ile Mustafa Fırat Göral'ı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler ve dalgıçların olumsuz hava koşullarına rağmen havadan ve denizden arama çalışmaları sürüyor.