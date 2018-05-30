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'de bulunan kurt yavruları 'da koruma altına alındı

’de vatandaşlar tarafından yol kenarında bulunan kurt yavruları koruma altına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2018 09:40 Güncelleme Tarihi: 30.5.2018 10:11
Balıkesir'de bulunan kurt yavruları Bursa'da koruma altına alındı

Altıeylül ilçesinde Bigatepe Mahallesinde vatandaşlar tarafından yol kenarında bulanan 6 kurt yavrusunu Doğa Koruma ve Müdürlüğü yetkililerine teslim etti. Yapılan ilk muayenelerinin ardından sağlık durumunda herhangi bir problem olmadığı tespit edilen yavru kurtlar ile yakından ilgilenen yetkililer, annesiz 3 erkek ve 3 dişi kurt yavrusunu bakım ve rehabilite edilmek üzere 'nın Karacabey ilçesinde bulunan Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine teslim etti.

KARACABEY YABAN HAYATI ZENGİN BİR BÖLGE

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Bursa Müdürlüğü yetkilileri, Karacabey'in yaban hayat açısından zengin bir bölge olduğunu belirterek, bulunan kurt yavrularının bakım ve rehabilitasyonu tamamlandıktan sonra bulunduğu ortama geri bırakılacağını söyledi.

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Balıkesir'de bulunan kurt yavruları Bursa'da koruma altına alındı
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