Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

'da operasyonu: 14 gözaltı

'da yapılan operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2018 14:47
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, madde ticareti yapan ve kullanan şüphelilerin araçlarına ve ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 14 şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yapılan aramalarda ise 455 gram sentetik kannabinoid, 200 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve ticaretinden elde edildiği belirlenen 9 bin lira ele geçirildi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN