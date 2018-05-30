Çakma ‘Escobar’ sevgilisiyle yakalandı

İstanbul
polisi, Beyoğlu
'nda açtıkları iki çağrı merkezi ile 10 bin kişiyi 5 milyon lira dolandıran çeteyi çökertti. Sosyal medyada 'Escobar
' adını kullanan Yusuf V'nin elebaşılığını yaptığı çete üyeleri, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak banka bilgilerini ele geçirdiği binlerce kişiyi tuzağa düşürdü. Kurbanların hesaplarından para transferlerini gerçekleştiren çete üyeleri banka ATM'lerinden de paraları çekti. Çete bu yöntemle 10 bin kişiden 5 milyon liralık vurgun yaptı. Çete elebaşı Yusuf V'nin KKTC
'de kumar ve eğlencede paraları yediği belirlendi. Siber Şube ekipleri yapılan tespitlerin ardından, Beyoğlu, Kağıthane, Çekmeköy ve Sancaktepe'de 7 adrese baskın düzenledi. Çete lideri Yusuf V. ile çağrı merkezi çalışanı sevgilisi Yasemin T., Alican A., Ayşegül S., Cansu Ö. ve Ezgi Ü. yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 5 zanlı tutuklandı, Cansu Ö., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.