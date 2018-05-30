Camiden çalınan şamdanlar antikacıda

İstanbul
'da polis, Fatih'te antikacı A.R.G.'nin işyerini bastı. Antikacıda aralarında Büyük Selçuklu ve Osmanlı kültürlerine ait bronz parçaların da olduğu 87 tarihi obje ele geçirildi. Bunlardan 61'i Türk ve İslam Eserleri Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bulunan 4 şamdandan ikisinin Defterdar İbrahim Paşa Camisi'nden çalınan şamdanlar olduğu tespit edildi. Şamdanlar İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi'ne teslim edildi. A.R.G.'ye ise yasal işlem uygulandı.