Denizden gelen turist, Bodrum esnafının yüzünü güldürdü

Muğla'nın Bodrum ilçesine bu sabah gelen Malta bayraklı dev yolcu gemisi 'Mein Schiff 2'den inen Alman ve Hollandalı turistler, esnafın yüzünü güldürdü. Bisikletlerle Bodrum turuna çıkan turistler, çarşıda alışveriş yaptı.
Giriş Tarihi: 30.5.2018 16:10Güncelleme Tarihi: 30.5.2018 16:12
MUĞLA'nın Bodrum ilçesine bu sabah gelen Malta bayraklı dev yolcu gemisi 'Mein Schiff 2'den inen Alman ve Hollandalı turistler, esnafın yüzünü güldürdü. Bisikletlerle Bodrum turuna çıkan turistler, çarşıda alışveriş yaptı.