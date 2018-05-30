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Denizden gelen , esnafının yüzünü güldürdü

Muğla'nın ilçesine bu sabah gelen Malta bayraklı dev yolcu gemisi 'Mein Schiff 2'den inen Alman ve Hollandalı ler, esnafın yüzünü güldürdü. Bisikletlerle Bodrum turuna çıkan turistler, çarşıda yaptı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2018 16:10 Güncelleme Tarihi: 30.5.2018 16:12
Denizden gelen turist, Bodrum esnafının yüzünü güldürdü

MUĞLA'nın ilçesine bu sabah gelen Malta bayraklı dev yolcu gemisi 'Mein Schiff 2'den inen Alman ve Hollandalı ler, esnafın yüzünü güldürdü. Bisikletlerle Bodrum turuna çıkan turistler, çarşıda yaptı.

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Denizden gelen turist, Bodrum esnafının yüzünü güldürdü
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