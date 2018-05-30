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eşini mahkemelerde süründürmek isteyen kadına ceza!

Kendisini aldattığını öne sürdüğü eşinden 7 sene önce anlaşmalı olarak boşanan kadın, boşandıktan sonra imzaladıkları protokolün iptali için dava açtı. Tazminat talebinde bulunan kadın, eşini mahkemelerde süründürmeyi amaç edindiği gerekçesiyle 5 bin TL disiplin para cezasına çarptırıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2018 09:48 Güncelleme Tarihi: 30.5.2018 10:17
Eski eşini mahkemelerde süründürmek isteyen kadına ceza!

ESKİ EŞİNİ MAHKEMELERDE SÜRÜNDÜRMEK İSTEYEN KADINA CEZA!

İstanbul'da 6 Temmuz 2011 tarihinde iddiaya göre F.Ö., kendisini aldattığını öne sürerek 24 yıllık kocası H.A.Ö.'den anlaşmalı olarak boşandı. Boşanma protokolünde taraflar birbirinden maddi manevi tazminat, nafaka veya katkı payı adı altında herhangi bir para talep etmedi. Kadıköy 5. Aile Mahkemesi, imzalanan protokole göre çiftin anlaşmalı olarak boşanmasına karar verdi.

3 YIL SONRA PROTOKOLÜN İPTALİNİ İSTEDİ

Kararın kesinleşmesinin ardından 5 Eylül 2014 tarihinde F.Ö., Anadolu 17'inci Aile Mahkemesi'ne dava açarak yargılamanın iadesi ile boşanma protokolünün iptalini istedi.

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Eski eşini mahkemelerde süründürmek isteyen kadına ceza!
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