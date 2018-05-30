Eski eşini mahkemelerde süründürmek isteyen kadına ceza!

ESKİ EŞİNİ MAHKEMELERDE SÜRÜNDÜRMEK İSTEYEN KADINA CEZA!

İstanbul'da 6 Temmuz 2011 tarihinde iddiaya göre F.Ö., kendisini aldattığını öne sürerek 24 yıllık kocası H.A.Ö.'den anlaşmalı olarak boşandı. Boşanma protokolünde taraflar birbirinden maddi manevi tazminat, nafaka veya katkı payı adı altında herhangi bir para talep etmedi. Kadıköy 5. Aile Mahkemesi, imzalanan protokole göre çiftin anlaşmalı olarak boşanmasına karar verdi.

3 YIL SONRA PROTOKOLÜN İPTALİNİ İSTEDİ

Kararın kesinleşmesinin ardından 5 Eylül 2014 tarihinde F.Ö., Anadolu 17'inci Aile Mahkemesi'ne dava açarak yargılamanın iadesi ile boşanma protokolünün iptalini istedi.