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'te korkunç ! Koltuk altlarını kesip kafasına sıktılar

’te alacak verecek davası yüzünden Iraklı kağıt toplayıcı 'ın koltuk altlarını kesip kafasına kurşun sıkıldı. Anwar’ın ölümüne ilişkin ev arkadaşı Shıvan Marıwan; “Ben sigara almaya gitmiştim eve geldim arkadaşım kanlar içinde yerde yatıyordu hemen polisi aradım. Ambulans geldi ancak kurtarılamadı” dedi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2018 14:05 Güncelleme Tarihi: 30.5.2018 14:44
Fatih'te korkunç cinayet! Koltuk altlarını kesip kafasına sıktılar

Aksaray Yenikapı Değirmeni Sokak üzerinde yaşayan ve kağıt toplayıcılığı yapan Iraklı (22) geçtiğimiz ay evinde arkadaşı tarafından ölü bulundu.

OLAYLA İLGİLİ 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Anwar'ın alacak verecek davası yüzünden koltuk altlarının kesilip kafasına kurşun sıkıldığı öğrenildi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri, Avcılar'da bulunan 3 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda olayla ilgili 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

ALACAKLARI OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRMÜŞLER

Gözaltına alınan şüpheliler emniyette sorguya alındı. Sorgusu tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyesevk edilenlen şüphelilerden Irak uyruklu 3 kişi tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler Nihat M., Shad R. ve Mujahid Q.'nun Anwar'ı alacakları olduğu için öldürdükleri ortaya çıktı.

"KOLTUK ALTINI KESİP KAFASINA SIKMIŞLAR"

Anwar'ın beraber kaldığı ev arkadaşı polise verdiği ifadesinde; "Biz beraber kalıyorduk, Anwar'ın 4 arkadaşı geldi eve ben o sırada sigara almaya çıktım. Eve geldiğimde Anwar'ı kanlar içinde yerde yatar halde buldum. Koltuk altını kesip kafasına sıkmışlar" dedi.

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Fatih'te korkunç cinayet! Koltuk altlarını kesip kafasına sıktılar
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