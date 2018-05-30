Fatih'te korkunç cinayet! Koltuk altlarını kesip kafasına sıktılar

Fatih Aksaray Yenikapı Değirmeni Sokak üzerinde yaşayan ve kağıt toplayıcılığı yapan Iraklı Adwla Anwar (22) geçtiğimiz ay evinde arkadaşı tarafından ölü bulundu.

OLAYLA İLGİLİ 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Anwar'ın alacak verecek davası yüzünden koltuk altlarının kesilip kafasına kurşun sıkıldığı öğrenildi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Avcılar'da bulunan 3 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda olayla ilgili 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

ALACAKLARI OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRMÜŞLER

Gözaltına alınan şüpheliler emniyette sorguya alındı. Sorgusu tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyesevk edilenlen şüphelilerden Irak uyruklu 3 kişi tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler Nihat M., Shad R. ve Mujahid Q.'nun Anwar'ı alacakları olduğu için öldürdükleri ortaya çıktı.

"KOLTUK ALTINI KESİP KAFASINA SIKMIŞLAR"

Anwar'ın beraber kaldığı ev arkadaşı polise verdiği ifadesinde; "Biz beraber kalıyorduk, Anwar'ın 4 arkadaşı geldi eve ben o sırada sigara almaya çıktım. Eve geldiğimde Anwar'ı kanlar içinde yerde yatar halde buldum. Koltuk altını kesip kafasına sıkmışlar" dedi.