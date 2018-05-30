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’dan gelen çift Kato’da balayı yaptı

Giriş Tarihi: 30.5.2018
Fransa’dan gelen çift Kato’da balayı yaptı
'nın başkenti Paris'te yaşayan George Yaramış (30), dünya evine girdiği Maria Yaramış (24) ile birlikte balayı için, ailesinin 30 yıl önce göç ettiği 'ın Beytüşşebap ilçesine geldi. Yaramış çifti, bir zaman terör olaylarıyla anılan Kato Değı eteklerindeki Cevizağaç köyünde, yöresel giysiler ve zılgıtlar eşliğinde halaylarla karşılandı. Kendileri için ikinci bir düğün yapılan George ve Maria Yaramış çifti, atalarının topraklarına geldikleri için mutlu olduklarını söyledi. Gelin ve damadın bu mutlu anları, hem yerden hem de drone ile havadan bütün detayları ile kayıt altına alındı.
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Fransa’dan gelen çift Kato’da balayı yaptı
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