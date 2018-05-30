Güvercinlerin sıra dışı yuvası

Emekli öğretmen Rüştü Güvenç, Kocasinan Mahallesi'nde evinin panjurlu penceresinin arasına yuva yapan iki güvercini uzun süre izledi.

Bir süre sonra güvercinlerin yakındaki bir inşaattan çivi getirerek yuva yapmaya çalışmasına, 'hayvanlara zarar gelir' düşüncesiyle panjurlarını kapatıp müsaade etmedi.

Güvenç, bu sefer güvercinlerin evin diğer odasına yuva yapmaya çabaladıklarını gördü. Burada da kuşların çivi ve tellerle yuvalarını ördüğünü görünce üzülse de müdahale etmedi.

Anne güvercin çoğunluğu telden az miktarda otun da olduğu yuvaya yumurtalarını bıraktı.

"GÖRENLER ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMİYOR"

Güvenç, AA muhabirine yaptığı açıklamada güvercinlerin sıra dışı yuvasını görenlerin şaşkınlıklarını gizleyemediğini söyledi.

Güvercinlerin, doğadan neden ot, çöp toplamadıklarını sorguladığını ifade eden Güvenç, şunları kaydetti:

"2 ay önce geldi iki güvercin. Cam ve panjur arasına girerek güzel bir yuva yapmak istemişler diye tahmin ediyorum. Panjurun birini açık bıraktım, iki panjuru kapadım. Hemen oradan girmişler içeriye, panjur ve cam arasına yuva yapmışlar. Baktım, hayret ettim. Çividen yuva yapmışlar. Yazık günah bunlara. Çiviyle yuva yapılmaz, üzüldüm. Panjuru kapadım. Bu sefer de yatak odasının cam ve panjuru arasına yuva yapmışlar. Bir baktım, onlar da çivi ve tel..."

Güvenç, güvercinlerin yuvaya yumurtalarını bıraktığını aktararak, "Güvercin gelip yatmış yumurtaların üzerine. Artık bekleyeceğim, yavru çıksın diye. İnşallah onları da bu hayata yetiştirip salacağız." diye konuştu.