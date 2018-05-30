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İngiliz turistten şoke eden iddia: Rehin alınıp e uğradım...

'ya tatile gelen İngiliz turist Melanie L. iddiaya göre Marmaris'te tanışıp sevgili olduğu barmen O.Ş.'nin üne uğradı.

Kenan GÜRBÜZ
KENAN GÜRBÜZ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2018 10:16 Güncelleme Tarihi: 30.5.2018 10:23
İngiliz turistten şoke eden iddia: Rehin alınıp tecavüze uğradım...

Melanie L. ile barmen O.Ş. Marmaris'te tanıştılar. İddiaya göre, sevgili olan ikili, birlikte vakit geçirmeye başladı. Ancak bir süre sonra polise başvuran Melanie L. sevgilisinin kendisini otelde 36 saat boyunca rehin tuttuğunu ve ettiğini öne sürdü.

TECAVÜZ BULGUSUNA RASTLANMADI!

Ülkesindeki gazetelere de bu yönde demeç veren genç kadının yapılan muayenesinde tecavüz bulgusuna rastlanmadığı ve bunun üzerine O.Ş.'nin savcılıktaki ifadesinin ardından "adli kontrol" şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi. Turizmciler ise İngiliz gazetelerinin her turizm sezonu öncesinde Türk turizmine zarar vermek için gerçek dışı hikâyeler yayımladığını iddia etti.

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İngiliz turistten şoke eden iddia: Rehin alınıp tecavüze uğradım...
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