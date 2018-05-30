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'ta hamile eşini bıçakla katletti

'ın Sarıkamış ilçesinde, eşi tarafından bıçaklanan 8 aylık hamile kadın yaşamını yitirdi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2018 16:28
Kars'ta hamile eşini bıçakla katletti

Alınan bilgiye göre, Barış A. (30), Şehitler Mahallesi'ndeki evlerinde tartıştığı 8 aylık hamile eşi Sezen A'yı (23) bıçakla yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesikaldırılanlan kadın kurtarılamadı. Sezen A'nın karnındaki kız bebek ise kurtarılarak müşahede altına alındı.

Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, 4 yaşında bir erkek çocukları bulunduğu belirtilen çiftin bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadıkları iddia edildi.

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Kars'ta hamile eşini bıçakla katletti
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