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Kendini yakan kadın hemşirelere kızdı: Size ne?

’da gittiği ağaçlık bir alanda üzerine benzin döküp kendini yakan kadın ağır yaralandı. Antidepresan ilacı kullandığı ileri sürülen Melike G.’nin ailesi tarafından birçok kez hastaneye yatırılarak tedavi ettirmek istendiği fakat bu teklifi sürekli reddettiği öğrenildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2018 14:22 Güncelleme Tarihi: 30.5.2018 14:51
Kendini yakan kadın hemşirelere kızdı: Size ne?

'da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen ev kadını Melike G. (59), bir meyve bahçesinde üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi. Çevre sakinlerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, ağır yaralanan Melike G., hastanede tedaviye alındı.

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Kendini yakan kadın hemşirelere kızdı: Size ne?
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