KKTC'deki anne vahşetinin nedeni 'mutlu aile pozu' iddiası

Boşanma aşamasında olan Kunduracı'nın sorgusunda, eşinin sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta paylaştığı 'Mutlu aile pozu' nedeniyle, oğlunun kendisinden alınacağını düşünüp endişeye kapılarak cinayeti işlediğini söylediği belirtildi.

Başkent Lefkoşa'ya bağlı Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde bir binada oturan Bilge Lord Kunduracı, 3 gün önce oğlu Ercan Kaya'yı uyurken 17 bıçak darbesiyle öldürdü. Bilge Lord Kunduracı, daha sonra bıçakla boğazını ve bileklerini keserek intihara kalkıştı. Bilge Lord Kunduracı'nın babası Tahir Lord (64) da olayı haber alıp geldiği evde, gördüğü manzara karşısında üzüntüden kendisini dışarı attı. Kalp krizi geçirip binanın merdivenlerinden yuvarlanan Tahir Lord da hastanede yaşamını yitirdi.



