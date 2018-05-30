Kötü kokuların geldiği dairede yaşlı adamın cesedi bulundu

Olay, saat 12.30 sıralarında, Kepez ilçesi Yeniemek Mahallesi'nde meydana geldi. Almanya'da emekli olduktan sonAntalyalya'ya yerleşen Abdulbaki Dursun'un yalnız yaşadığı evden kötü koku gelmesi üzerine komşuları polise haber verdi. Sağlık görevlileriyle olay yerine gelen polis ekipleri, eve girdi. Dursun, oturma odasında hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde, Dursun'un öldüğünü belirledi.
EKİPLER GAZ MASKESİ TAKARAK ÇALIŞABİLDİ
Olay yeri inceleme ve sağlık ekipleri, evdeki yoğun koku nedeniyle gaz maskesi takarak, çalıştı. İlk incelemede Dursun'un, yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi. Abdulbaki Dursun'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.