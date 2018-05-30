Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Manisa'da kamyonla tır çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

'da kamyonla tır çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

'nın Kula ilçesinde, kamyonla tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik sında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2018 06:40 Güncelleme Tarihi: 30.5.2018 06:40
Manisa'da kamyonla tır çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, idaresindeki 63 N 3741 plakalı büyükbaş hayvan taşıyan tır, Uşak-İzmir Karayolu Kovukludere mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, aynı yönde giden yönetimindeki 03 DL 339 plakalı mermer yüklü kamyon ile çarpıştı.

da, çarpışmanın şiddetiyle tırın sürücüsü Yıldız araç içinde sıkıştı. Kamyon sürücüsü Atay ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 acil servis ve İtfaiye Acil Kurtarma Sağlık (AKS) ekipleri sevk edildi.

AKS ekiplerince tırdan ağır yaralı halde çıkarılan Haydar Yıldız ile kamyon sürücüsü Şahin Atay, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Manisa'da kamyonla tır çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN