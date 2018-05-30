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Martının çıkardığı da 60 dönümlük tarla kül oldu

Giriş Tarihi: 30.5.2018
Martının çıkardığı yangında 60 dönümlük tarla kül oldu
'nın ilçesinde çıkan da yaklaşık 60 dönümlük buğday arazisi kül oldu. Kemer Mahallesi'nde, iddiaya göre buğday ekili bir tarla içinden geçen elektrik tellerinde akıma kapılan martının çıkardığı kıvılcımdan yangın başladı. Rüzgarla birlikte bir anda büyüyen yangın, çevredeki tarlalara da sıçradı. İtfaiye ekipleri, geniş bir alana yayılan alevleri söndürebilmek için yoğun çaba sarf ederken 60 dönümlük ekin alanı küle döndü. Buğdayları küle dönen çiftçiler ise büyük üzüntü yaşadı.
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Martının çıkardığı yangında 60 dönümlük tarla kül oldu
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