Martının çıkardığı yangında 60 dönümlük tarla kül oldu

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde çıkan yangın
da yaklaşık 60 dönümlük buğday arazisi kül oldu. Kemer Mahallesi'nde, iddiaya göre buğday ekili bir tarla içinden geçen elektrik tellerinde akıma kapılan martının çıkardığı kıvılcımdan yangın başladı. Rüzgarla birlikte bir anda büyüyen yangın, çevredeki tarlalara da sıçradı. İtfaiye ekipleri, geniş bir alana yayılan alevleri söndürebilmek için yoğun çaba sarf ederken 60 dönümlük ekin alanı küle döndü. Buğdayları küle dönen çiftçiler ise büyük üzüntü yaşadı.