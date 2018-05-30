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'in ölümündeki skandallar zinciri bilirkişi raporunda

İzmir'in Çiğli ilçesinde, kreş servisinde unutulan Alperen Sakin'in (3) ölümüyle ilgili hazırlanan bilirkişi raporu ortaya çıktı. Raporda, Alperen'in ölümünde birinci derece kusurlu görülen sürücü Tamer İ.'nin eksiklikleri sıralanıp, yurt içi yolcu taşımacılığı için mesleki yeterlilik belgesinin bulunmadığı, olay günü serviste kimsenin olup olmadığını kontrol etmeden uzaktan kumandayla aracı kilitleyip, ekmek almaya gittiği, tedbirsiz davrandığı ve yaptığı işin ciddiyetinde olmadığı kaydedildi. Rapora göre, tutuksuz sanıklar servis görevlisi D.K. ile öğretmen A.G. de birinci derece asli kusurlu bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2018 15:52 Güncelleme Tarihi: 30.5.2018 16:09
Minik Alperen'in ölümündeki skandallar zinciri bilirkişi raporunda

MİNİK ALPEREN'İN ÖLÜMÜNDE FLAŞ GELİŞME!

Çiğli'nin Köyiçi Mahallesi'nde, 15 Ağustos 2017 tarihinde meydana gelen olayda, Buket- Serkan Sakin çiftinin oğulları Alperen, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu'na götürülmek üzere servis sürücüsü Tamer İ. (47) ile rehber personel D.K.'ye (17) teslim edildi. Öğrenciler indirildiği sırada D.K., ağlayan bir öğrenciyi alarak, okula girdi. Serviste uyuyan Alperen'i fark etmeyen sürücü, aracı okulun yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan boş arsaya çekti. Alperen'in kreşte olmadığını saatler sonra fark eden öğretmenler ile görevliler, okul ve bahçesini aramaya başladı. Aramadan sonuç alınamayınca, okulun güvenlik kamerası kayıtları incelendi ve Alperen'in okula girmediği görüldü. Bunun üzerine kreş servisine bakan görevliler, 'in, sabah oturduğu koltukta cansız bedenini buldu. Okul yöneticileri, polise verdikleri ilk ifadelerinde, gerçeği saklayarak, Alperen'in uyku saatinde uyutulduğunu ve bir daha uyanmaması üzerine hastaneye götürüldüğünü söyledi. Bu durumdan şüphelenen polis, bir görevlinin ifadesinden yola çıkarak, olayı aydınlattı.

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Minik Alperen'in ölümündeki skandallar zinciri bilirkişi raporunda
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