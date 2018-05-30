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Otomobil ters döndü: 3 yaralı

'nin Acıpayam ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2018 17:32
Otomobil ters döndü: 3 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Dodurga Mahallesi'nde meydana geldAntalyalya yönüne giden Mustafa Urhan yönetimindeki 09 AG 139 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, taklalar atarak, ters döndü. Kazada sürücü Urhan ile otomobildeki eşi Nilüfer ve kızı Nenfize Veranur Urhan yaralandı. Kazayı görenler, sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekibi, araçta sıkışan yaralıları çıkardı. Urhan ailesi, ambulanslarla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobil ters döndü: 3 yaralı
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