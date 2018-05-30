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arasındaki eroine 3 tutuklama

polisi, ekmek arasına gizledikleri eroini doğu illerinden getiren 2 kişi ile yu teslim alan 1 kişiyi gözaltına aldı. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2018 10:24 Güncelleme Tarihi: 30.5.2018 10:36
Pide arasındaki eroine 3 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmasında doğu illerinden kente madde getirileceği bilgine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler, getirdikleri uyuşturucuyu Mersin'deki bir kişiye teslim edecekleri tespit edilen 2 kişinin içinde bulunduğu aracı takibe alarak, merkez Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi'nde buluşma anında operasyon yaptı.

PİDELERİN ARASINA GİZLENMİŞ 730 GRAM EROİN...

Operasyonda araçta yapılan aramada lerin arasına gizlenmiş vaziyette 730 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar götürüldükleri Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Pide arasındaki eroine 3 tutuklama
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