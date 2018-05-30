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Polisler ikna edemedi, köprüden atladı

Çalışmak için memleketi Urfa'dan 'a gelen , iş bulamadığı gerekçesiyle, oğlunun gözü önünde, 'nden atlayarak etmek istedi. Demir, deniz polisi tarafından sudan çıkartıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2018 18:03 Güncelleme Tarihi: 30.5.2018 18:48
Polisler ikna edemedi, köprüden atladı

OIay, saat 15.45 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, memleketi Urfa'da iş bulamayan , bir süre önce 12 yaşındaki oğluyla birlikte 'a geldi. Bir akrabasının yanında kalan Demir, tüm uğraşlarına rağmen iş bulamadığını iddia etti.

KÖPRÜNÜN KORKULUKLARINA ÇIKTI

Bunalıma giren Halil Demir, oğlunu da yanına alarak 'ne geldi. Oğluna, son çare olarak edeceğini söyleyen baba Demir, korkulukların üzerine çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu görüp haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polisin, ikna çabalarına olumsuz yanıt veren Demir, kendini aşağı bıraktı.

DENİZ POLİSİ KURTARDI

Aşağıda hazır bulunan deniz polisi, suda çırpınmaya başlayan Halil Demir'i, denizden çıkararak bota aldı. Eminönü tekne iskelesine çıkarılan Demir, daha sonra ambulansa konularak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Halil Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Polisler ikna edemedi, köprüden atladı
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