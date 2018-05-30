Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > İnşaatın 5'inci katından düşen çocuk öldü

İnşaatın 5'inci katından düşen çocuk öldü

Sivas’'ta oynamak için çıktığı inşaatın 5'nci katından düşen Adem Güler(13) hayatını kaybetti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2018 07:20 Güncelleme Tarihi: 30.5.2018 07:23
İnşaatın 5'inci katından düşen çocuk öldü

Olay, kent merkezinde 22.30 sıralarında meydana geldi. Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Coşkun ve Şemsi çiftinin çocukları Yusuf ve iddiaya göre, oynamak için Altuntabak Mahallesi 17'inci Sokak'taki bir inşaata gitti. Ağabeyi dışarıda beklerken Adem Gülter 8 katlı inşaatın 5'nci katına çıktı. Kardeşinin bir süre gelmemesi üzerine inşaata giren Yusuf Gülter, Adem'i asansör boşluğuna düşmüş halde gördü. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesisevk edilenlen Gülter, tam müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gülter'in cenazesi otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna konuldu. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, inşaatta yaklaşık 4 aydır bir çalışma yapılmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İnşaatın 5'inci katından düşen çocuk öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN