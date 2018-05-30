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Soluk renkli çikita düğünü iptal ettirdi!

Büyük bir heyecanla düğün hazırlığı yapan damat adayı, nikaha günler kala gelin adayının, nişan tepsisindeki un renginin soluk olduğunu gerekçe gösterip yüzük atmasıyla büyük şok yaşadı. Sudan sebeplerle düğün hayali gerçekleşmeyen damat adayı, olayı yargıya taşıdı. Mahkeme, gelinin ailesini 5 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2018 10:08 Güncelleme Tarihi: 30.5.2018 10:18
Soluk renkli çikita muz düğünü iptal ettirdi!

FIKRA GİBİ OLAY! SOLUK RENKLİ ÇİKİTA MUZ DÜĞÜNÜ İPTAL ETTİRDİ

Birbirini görüp seven iki genç, ailelerinin katıldığı törenle nişanlandı. Damat tarafı, nişan töreni için içerisinde çikita ların da bulunduğu özel bir nişan tepsisi hazırladı. Taraflar, aile arasında yapılan törende daha büyük bir nişan ile düğün töreni için tarih de belirledi. Belirlenen tarihe günler kala iddiaya göre; nişan tepsisindeki muzların renklerinin bozulduğunu bahane eden gelin, nişan yüzüğünü attı. Büyük üzüntü yaşayan damat adayı konuyu yargıya taşıdı.

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Soluk renkli çikita muz düğünü iptal ettirdi!
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