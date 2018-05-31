8 aylık hamile eşini öldürdü

KARS
'IN Sarıkamış ilçesinde aile içi geçimsizlik hamile bir kadının ölümüne neden oldu. Şehitler Mahallesi'nde oturan 30 yaşındaki Barış Alkan ile 23 yaşındaki eşi Sezen Alkan'ın bir süredir geçimsizlik yaşadığı öğrenildi. Dün öğlen saatlerinde evlerinde çıkan tartışmada Barış Alkan, 8 aylık hamile eşini bıçakla yaralayarak kaçtı. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri gönderildi. Ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne sevk edilen
Sezen Alkan, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Alkan'ın 8 aylık kız çocuğu ise sağ olarak kurtarılıp müşahede altına alındı. Bu arada Alkan çiftinin 4 yaşında bir erkek çocukları da olduğu belirtildi. Polis ekipleri Barış Alkan'ın yakalanması için çalışma başlattı.
Uğur AYDIN / KARS