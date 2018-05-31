Adana'da kadın cinayeti!

Alınan bilgiye göre, Belediye Evleri Mahallesi Zahit Akdağ Bulvarı'nda Hasan G. (56) ile eşi Nilay G. (57), henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Hasan G, eşine tabancayla ateş açtı.

Komşuların ihbarı üzerine eve gelen ekipler, Nilay G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Emekli polis memuru Hasan G, suç aleti tabancayla polise teslim olmasının ardından Yüzüncü Yıl Polis Merkezi'ne götürüldü.

Tartışma sırasında evde bulunan çiftin 16 yaşındaki kızları, fenalaşması üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.