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'da kadın i!

'nın merkez Çukurova ilçesinde eşi tarafından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2018 14:32 Güncelleme Tarihi: 31.5.2018 14:33

Alınan bilgiye göre, Belediye Evleri Mahallesi Zahit Akdağ Bulvarı'nda Hasan G. (56) ile eşi Nilay G. (57), henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında Hasan G, eşine tabancayla ateş açtı.

Komşuların ihbarı üzerine eve gelen ekipler, Nilay G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Emekli polis memuru Hasan G, suç aleti tabancayla polise teslim olmasının ardından Yüzüncü Yıl Polis Merkezi'ne götürüldü.

Tartışma sırasında evde bulunan çiftin 16 yaşındaki kızları, fenalaşması üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı.

le ilgili soruşturma sürüyor.

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Adana'da kadın cinayeti!
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