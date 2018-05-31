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Afyonkarahisar ‘da iki araç çarpıştı, 8 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen sında 8 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2018 06:36 Güncelleme Tarihi: 31.5.2018 06:37
Afyonkarahisar ‘da iki araç çarpıştı, 8 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gece yarısı meydana gelen sında 8 kişi yaralandı.

idaresindeki 26 TS 496 plakalı otomobil, Çay-Emirdağ karayolu Bolvadin Alkoloid fabrikası kavşağında, tali yoldan ana yola çıkarken 'in kullandığı 42 Y 3299 plakalı otomobille çarpıştı.

da, her iki araçta bulunan Yılmaz Soykök ve Mirac Parlak İle birlikte 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Afyonkarahisar ‘da iki araç çarpıştı, 8 kişi yaralandı
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