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'de egzoz emisyon ölçümü yaptıran çifte otomobil çarptı: 2 ölü

'in Edremit ilçesinde, otomobil servisinde araçlarının egzoz emisyon ölçümünü yaptıran çift, yoldan çıkan bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2018 16:07 Güncelleme Tarihi: 31.5.2018 16:26
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Alınan bilgiye göre, İsmail Hakkı Üstünel (73), 35 HJY 45 plakalı otomobilinin egzoz emisyon ölçümünü yaptırmak için Çanakkale-İzmir karayolu (E 87) Edremit Devlet Hastanesi kavşağı yakınlarında yol kenarında bulunan bir otomobil servisinde park etti.

SÜRÜCÜ VE EŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Ölçüm yapıldığı esnada, Emrah G. yönetimindeki 34 NZ 0603 plakalı otomobil, yoldan çıkarak park halindeki araca arkadan çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle devrildi.

Kazada, sürücü İsmail Hakkı Üstünel ile otomobilde bekleyen eşi Zümran Üstünel (63) yaşamını yitirdi.

Diğer aracın sürücüsü Emrah G. ise gözaltına alındı.

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Balıkesir'de egzoz emisyon ölçümü yaptıran çifte otomobil çarptı: 2 ölü
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