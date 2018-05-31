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Bavulda bulunan cesedin kimliği tespit edildi

Başakşehir'de bavulda bulunan erkek cesedinin kimliği tespit edildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2018 14:15 Güncelleme Tarihi: 31.5.2018 14:28
Bavulda bulunan cesedin kimliği tespit edildi

Güvercintepe Mahallesi'nde 27 Mayıs'ta bavul içerisinde parçalanmış halde bulunan cesedin Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemi tamamlandı.

CESET SURİYE VATANDAŞINA AİT

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de yapılan çalışmada elde edilen bilgi doğrultusunda, cesedin Suriye vatandaşı Ahmed Mahmud'a (48) ait olduğunu belirledi.

Cesedin üzerinden 16 ayrı parmak izinin çıktığı, bunların kimlere ait olduğunun tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Yeniyol Sokak ile Karayel Sokak arasında oturan vatandaşlar, 28 Mayıs'ta dere kenarındaki toprak yolda sahipsiz bir siyah bavul görünce durumu polise bildirmiş, ekiplerin incelemesinde bavul içinde parçalanmış bir erkek cesedi bulunmuştu.

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Bavulda bulunan cesedin kimliği tespit edildi
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