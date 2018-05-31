Antalya'da korkunç olay! 'Bembeyaz dişlerim olsun' istedi, 32 dişinden oldu

ANTALYA'DA KORKUNÇ OLAY! 32 DİŞİNDEN BİRDEN OLDU

Varını yoğunu sağlığı için harcayan gözü yaşlı kadın eski günlerine dönmek istediğini belirterek, "Aynaya bile bakamıyorum. Eski halime geri dönemem ama acı çekmek istemiyorum. Bir simit ile birlikte çay içmek istiyorum" dedi. Öztürk'ün hastalığının teşhisini koyan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Akyüz, daha önceden diş hekimleri tarafından uygulanan yöntemler sonrası Öztürk'ün sinir dokusunda hassasiyet bozukluğu meydana geldiğini, bu sebepten dolayı da ağrılarının kronikleştiğini kaydetti.

Öztürk'ün hastalığına, geçtiğimiz ay, Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek'in de yakalandığı açıklanmıştı.