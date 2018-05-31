Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Boş arsada ölü bulundu

Boş arsada ölü bulundu

Samsun'un Canik ilçesinde bir kişi vatandaşlar tarafından boş arsada ölü bulundu. Cesedin 48 yaşındaki Sebahattin Bayraktar'a ait olduğu belirlendi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2018 12:03 Güncelleme Tarihi: 31.5.2018 12:06
Edinilen bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Malkoçoğlu Sokak'ta boş arsada bir şahsın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiğinin belirlenmesi üzerine olay yerine Cinayet Büro ve Olay Yeri İnceleme ekipleri çağrıldı.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu cesedin 48 yaşındaki Sebahattin Bayraktar'a ait olduğu belirlendi. Ekiplerin incelemesinin ardından Bayraktar'ın cesedi otopsi için cenaze aracı ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bayraktar'ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Boş arsada ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN