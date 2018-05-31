Haberler Yaşam Haberleri Boş arsada ölü bulundu

Boş arsada ölü bulundu Samsun'un Canik ilçesinde bir kişi vatandaşlar tarafından boş arsada ölü bulundu. Cesedin 48 yaşındaki Sebahattin Bayraktar'a ait olduğu belirlendi.

İHA Yaşam Haberleri Giriş Tarihi: 31.5.2018 12:03 Güncelleme Tarihi: 31.5.2018 12:06