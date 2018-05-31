Bu mahallenin başı kan emicilerle dertte

BUGÜN NELER OLDU

Büyüklüğü neredeyse bir kedi kadar olan lağım fareleri, Emirler Mahallesi'nde adeta terör estiriyor. Kazdıkları tünellerle mahalle sakinlerinin ağıl ve kümeslerine giren fareler, burada vatandaşların iddialarına göre buldukları hayvanlara zarar vererek öldürüyor. Kuş, koyun, tavuk, ördek ayırt etmeksizin sivri dişleriyle hayvanların boynundan ısırıp öldüren lağım fareleri, maddi zararın yanında manevi olarak da insanları tedirgin ediyor.Mahalle sakinlerinden Hüseyin Özkan, lağım farelerinin yaklaşık 30 kadar kuşu öldürmesinin ardından kümesi boşalttıklarını belirterek, "Bizim buralarda kuşlar vardı. Kuşlardan 20-30 tane zayiat verdik biz. Ondan sonra buradan kuşları kaldırdık. Gece geliyorlar, boğduktan sonra enselerini kopartıp kanlarını içiyorlar. Hayvanları perişan ediyorlar, kimi ölüyor kimi yaralanıyor ama sonra onlar da ölüyor. Koca köyde sorun var. Komşulara da zarar vermişler; tavuklara, civcivlere, ördeklere, kaz yavruları, ördek yavruları. Zaten pek bir üretim olmadı. Fareler büyük, kedi kadar var. Kapan yaptık ama fark etmedi" ifadelerini kullandı.Emirler Mahallesi'nde berber olan Sami Baysan ise kümesteki güvercinlerinin bir süre sonra azaldığını söyleyerek, "Burada boş vakitlerimi değerlendirmek için güvercin besliyorum. Güvercinlerimin belli bir zaman sonra azaldığını gördüm. Baktım ki lağım fareleri. Lağım farelerinden, hiç tat alamadık güvercinlerimizden. Sonra bunları teker teker yemeye başladı. Kanlarını içiyor, yavrulara zarar veriyor, yumurtaları yiyor. Bir sürü önlem aldım pasta, kapan, zehirli buğday gibi bütün bunları yaptım ve önüne geçemedim. Bir gördüm ki bazı komşularımızın da hayvanlarını telef etmiş bu fareler. Benim hemen hemen 35-40 tane güvercinim vardı onlar gitti. Sonra bunların önüne geçemediğimiz için güvercin beslemeyi bıraktım. Sonra bir baktım ki fareler kedi boyutunda. Dişleri resmen testere ağzı gibi. Sonra bunların hakkından gelemedik, kuşçuluğumuzu bıraktık" şeklinde konuştu.Ayrıca Baysan, belediyeye lağım fareleri konusunda bir müracaatta bulunmadıklarını da ifade ederek, "Hiçbir yere hiçbir yerden böyle bir müracaatta bulunmadık, dilekçe vermedik. Dedik lağımlardan olabilir. Köyümüzde hayvancılık, haşhaşçılık olduğu için. Hiçbir önlem almadık ama kendi önlemlerimiz de yeterli olmayınca zararlarımız çoğaldı. Bazı komşularımızdan duyduk, özellikle bayanlarımız gitmiş belediyelere şikayet etmişler diye. Sonuçta bir netice alınmadı herhalde hiç bilmiyorum" dedi.