Cezaevi firarisi damdan kaçarken yakalandı

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'silahlı yağma' ile 'başkasına ait kredi kartını izinsiz kullanma' suçlarından 14 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan Lokman Bingöl'ün Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde, kayınvalidesinin evinde olduğunu tespit etti. Adrese baskın düzenleyen polis ekiplerini gören Bingöl, damdan kaçmak isterken yakalanıp, gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen Lokman Bingöl, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.