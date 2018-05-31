Cuma mesajları: En güzel resimli Cuma mesajları burada!

Ramazan ayının 17. gününe Cuma namazıyla kavuşuyoruz. En anlamlı ve yeni Cuma mesajları da haberimizde olacak. Ramazan ayı boyunca oruçlarımızı tuttuk, ibadetlerimizi yerine getirdik. Bu mübarek Cuma gününde de camileri doldurarak oruçlu ağızlarla ibadetlerimizi yerine getirelim. Dualarımızda vatanımızın düşman işgalinden kurtulmasını sağlayan şehit ve gazilerimizi, 15 Temmuz'da hain terör örgütüne karşı vatanımızı, bayrağımızı savunan gazi ve şehitlerimizi, Güneydoğu şehit ve gazilerimizi, Afrin'i terör örgütlerinden temizleyen kahraman askerlerimizi unutmamalıyız. İşte en güzel ve en anlamlı resimli Cuma mesajları! Hayırlı cumalar...

EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI