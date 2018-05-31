Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Cuma mesajları: En güzel resimli Cuma mesajları burada!

: En güzel burada!

İslam alemi için en önemli günlerden biri olan Cuma gününe kavuşmanın huzuru ve heyecanını yaşıyoruz. Birbirinden anlamlı en güzel resimli her zaman olduğu gibi bu hafta da sabah.com.tr'de. Ramazan Bayramını da içerisinde bulunduran Haziran ayının ilk günü aynı zaman da Cuma gününe denk geldi. Bu mübarek günde uzaktaki akrabalarınızı dostlarınızı ile hatırlayın. SMS yoluyla veya Facebook, Instagram, WhatsApp üzerinden Cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 31.5.2018 16:32
Cuma mesajları: En güzel resimli Cuma mesajları burada!

Ramazan ayının 17. gününe Cuma namazıyla kavuşuyoruz. En anlamlı ve yeni da haberimizde olacak. Ramazan ayı boyunca oruçlarımızı tuttuk, ibadetlerimizi yerine getirdik. Bu mübarek Cuma gününde de camileri doldurarak oruçlu ağızlarla ibadetlerimizi yerine getirelim. Dualarımızda vatanımızın düşman işgalinden kurtulmasını sağlayan şehit ve gazilerimizi, 15 Temmuz'da hain terör örgütüne karşı vatanımızı, bayrağımızı savunan gazi ve şehitlerimizi, Güneydoğu şehit ve gazilerimizi, Afrin'i terör örgütlerinden temizleyen kahraman askerlerimizi unutmamalıyız. İşte en güzel ve en anlamlı ! Hayırlı cumalar...

EN GÜZEL RESİMLİ CUMA MESAJLARI

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cuma mesajları: En güzel resimli Cuma mesajları burada!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN