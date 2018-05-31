Dayakçı kocaya kafa atan vatandaş konuştu

Yaklaşık 6 aydır Kağıthane Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalıştığını belirten evli ve 2 çocuk babası Emre Derebaşı "Kendi mıntıkamı kontrol ederken bir kadının bağrışmalarını, imdat çığlıklarını duydum. Sese doğru baktığımda şahıs elindeki bir cisimle bayana vurduğunu gördüm. Elindeki cismi sopa zannederek koşarak müdahalede bulundum. Ben olaya baktığımda kadına kimse yardımda bulunmuyordu. Ben yardım etmek istedim. Ben kadına yadım ettikten sonra diğer vatandaşlar da yardıma geldi. Ancak olay öncesinde kimse müdahalede bulunmadı" dedi.