Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Dayakçı kocaya kafa atan vatandaş konuştu

ya kafa atan vatandaş konuştu

Kağıthane'de eşine şiddet uygulayan kişiye kafa atarak müdahale eden temizlik görevlisi Emre Derebaşı “Herkes bakıyordu. Ben vicdanımın sesini dinleyerek müdahale ettim. Yine aynı durum yaşansa tekrar müdahale ederdim" dedi. Kağıthane'de Merkez Mahallesi'nde dün boşanma aşamasındaki eşi Nevin T.'ye cadde ortasında şiddet uygulayan eşi Mehmet T'ye kafa atarak müdahale eden temizlik görevlisi Emre Derebaşı (31) olay anını anlattı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2018 16:00 Güncelleme Tarihi: 31.5.2018 16:07
Dayakçı kocaya kafa atan vatandaş konuştu

Yaklaşık 6 aydır Kağıthane Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalıştığını belirten evli ve 2 çocuk babası Emre Derebaşı "Kendi mıntıkamı kontrol ederken bir kadının bağrışmalarını, imdat çığlıklarını duydum. Sese doğru baktığımda şahıs elindeki bir cisimle bayana vurduğunu gördüm. Elindeki cismi sopa zannederek koşarak müdahalede bulundum. Ben olaya baktığımda kadına kimse yardımda bulunmuyordu. Ben yardım etmek istedim. Ben kadına yadım ettikten sonra diğer vatandaşlar da yardıma geldi. Ancak olay öncesinde kimse müdahalede bulunmadı" dedi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dayakçı kocaya kafa atan vatandaş konuştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN