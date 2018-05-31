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Eşini döverken dövülen kişiye daha önce de tedbir kararı verilmiş

Kağıthane'de kendisinden boşanmak isteyen eşi Nevin T.'yi döverken çevredekiler tarafından darp edilmesi güvenlik kameralarına yansıyan Mehmet T.'nin geçtiğimiz ay hakkında "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" uyarınca 1 ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2018 12:44 Güncelleme Tarihi: 31.5.2018 12:46
Eşini döverken dövülen kişiye daha önce de tedbir kararı verilmiş

Karısı Nevin T.'ye sokak ortasında şiddet uygulayınca kendisi de çevredeki vatandaşlar tarafından dövülen Mehmet T. dün akşam saatlerinde polis tarafından Çağlayan'daki 'na getirildi. Nöbetçi savcılıkça ifadesi alınan Mehmet T.'nin, eşiyle boşanmak için adliyeye geldiklerini ancak harç parası çıkışmadığı için geri döndüklerini, muhtarlıktan fakirlik kağıdı almak için yolda giderlerken eşinin telefonda konuştuğu arkadaşına "Boşanıyorum artık" şeklinde konuşması üzerine öfkeye kapılarak elindeki rulo halindeki kağıtlarla eşine vurduğunu, bunun üzerine sokaktaki çok sayıda kişinin de kendisini darp ettiğini söylediği öğrenildi.

EVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞ

Savcılık, Mehmet T.'nin "Tehdit" ve "Basit yaralama" suçlarından serbest bırakılmasına karar verdi. Öte yandan Mehmet T. hakkında 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca, 26 Nisan'da 1 aylık evden uzaklaştırma tedbiri yönünde karar verildiği öğrenildi. Bu son olay üzerine Mehmet T. hakkında yeni bir tedbir kararı verilebileceği belirtildi.

Sokak ortasında karısını döven kişiye çevredekilerden feci dayak

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Eşini döverken dövülen kişiye daha önce de tedbir kararı verilmiş
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