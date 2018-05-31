Gazeteci Demirel’i öldüren damada 37 yıl hapis cezası

İstanbul'da kayınpederi Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel
'i öldürdüğü, eşi Esma Karanfil
'i de yaraladığı gerekçesiyle yargılanan Cemil Karanfil
, 37 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı. Başakşehir'de geçen yıl 29 Mayıs'ta evine gelen kayınpederi Kadir Demirel'i bıçakla öldüren, araya giren eşi Esma Karanfil'i de bıçakla ağır yaralayan Cemil Karanfil'in, Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi
'nde yargılanmasına devam edildi. Dünkü karar duruşmasında, Cumhuriyet Savcısı Şevket Hazar, sanığın 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'eşini kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanık Cemil Karanfil, esas hakkındaki savunmasında, böyle bir acı olayı yaşadığı için çok üzgün olduğunu söyledi. Karanfil, yaşananlardan çok pişman olduğunu kaydetti.
ÖNCE MÜEBBET VERDİ
Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Cemil Karanfil'e Kadir Demirel'i öldürmekten müebbet hapis cezası verdi. Ancak sanığın cezasını iyi halinden dolayı 25 yıl hapse çevirdi. Sanık ayrıca, eşi olan müşteki Esma Karanfil'i bıçakla ağır yaralaması nedeniyle de 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cemil Karanfil, toplamda 37 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.