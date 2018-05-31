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'da tonlarca fuel oili kanaliazyon şebekesine döküp, kaçtılar

merkezde bulunan Atatürk Caddesi'ndeki rögar kapağının açılıp, içine tonlarca fuel oil dökülmesi sonucu bölgedeki kanalizasyon şebekelerinde arıza meydana geldi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.5.2018 11:21 Güncelleme Tarihi: 31.5.2018 11:36
Iğdır'da tonlarca fuel oili kanaliazyon şebekesine döküp, kaçtılar

TONLARCA FUEL OILI KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DÖKTÜLER

Olay, 30 Mayıs günü gece saatlerinde, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü'nün karşısında meydana geldi. Rögarın olduğu yere, iddiaya göre, tankerle gelenler, kapağı açarak, tonlarca fuel oili boşalttı. Sabah belediyeyi arayan mahalle sakinleri, kanalizasyondan zift çıktığı ihbarında bulundu. İhbar telefonları üzerine harekete geçen belediye ekipleri, yaptığı araştırmada, caddedeki rögarın içine tonlarca fuel oil döküldüğünü tespit etti. Borulara yapışan ve akıntıyı önleyen fuel oil nedeniyle ekipler, çaresiz kaldı.

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Iğdır'da tonlarca fuel oili kanaliazyon şebekesine döküp, kaçtılar
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