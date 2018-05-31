Iğdır'da tonlarca fuel oili kanaliazyon şebekesine döküp, kaçtılar

TONLARCA FUEL OILI KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DÖKTÜLER

Olay, 30 Mayıs günü gece saatlerinde, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü'nün karşısında meydana geldi. Rögarın olduğu yere, iddiaya göre, tankerle gelenler, kapağı açarak, tonlarca fuel oili boşalttı. Sabah belediyeyi arayan mahalle sakinleri, kanalizasyondan zift çıktığı ihbarında bulundu. İhbar telefonları üzerine harekete geçen belediye ekipleri, yaptığı araştırmada, caddedeki rögarın içine tonlarca fuel oil döküldüğünü tespit etti. Borulara yapışan ve akıntıyı önleyen fuel oil nedeniyle ekipler, çaresiz kaldı.