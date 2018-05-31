İki ayrı bedende tek hayat

Tek yumurta ikizi doktorlar Bora ve Buğra Coşkun
, 33 yıldır birbirlerinden hiç ayrılmadan adeta iki bedende tek bir hayatı yaşıyor. İkiz kardeşler, aynı hastanenin kadın doğum bölümünde birlikte mesai yapıyor. İzmirli bir ailenin ikiz çocukları olan Coşkun kardeşler, ilkokul, lise ve üniversite yıllarında aynı sıralarda okudu. İkizlerden birinin tıp okuma isteği üzerine kardeşi de tercihini doktorluktan yana kullandı. Asistanlık ve uzmanlık dönemlerinde kısa ayrılıklar yaşayan ikiz doktorların yolu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Bölümü'nde yeniden kesişti.
'HASTALAR KARIŞTIRIYOR'
Hastanede aynı serviste birlikte çalışmalarından dolayı da sürekli karıştırıldıklarını ifade eden Bora Coşkun
, "Sabah bir ameliyattan çıktık. Hasta yakınları ameliyatı hangimizin yaptığını, devamında takibini kimin yapacağını sordu. Çok tatlı olaylar, biz alıştık o yüzden rahatsız olmuyoruz" dedi. İkizlerin ayrı olsalar da birbirlerinin ne yaşadıklarını hissedebildiklerini belirten Coşkun, başlarından geçen bir olayı şöyle anlattı: "Bir dönem Buğra Ankara
'da okumuştu. Bir gün küçük bir kaza geçirdik. Buğra telefon açtı. 'Canım çok sıkıldı, iyi misiniz?' diye sordu. Bu tarz bir etkileşim mutlaka oluyor. Pratisyen hekim olduğumuz dönemde kuraya girdik. Tesadüfen kurada da aynı hastaneye, Çankırı Devlet Hastanesi'ne çıktık. Yeniden burada birleşmemiz, aynı klinikte çalışmak değerli. 7 yıl sonra aynı hastanede buluştuk."
İKİSİNİN DE EŞİ AVUKAT
İkiz doktorlar Bora ve Buğra Coşkun'un yaşamlarındaki tesadüfler evlilikten sonra da devam etti. Öğrencilik yıllarında, o dönem hukuk fakültesi öğrencisi olan eşiyle tanıştığını ifade eden Bora Coşkun, ikizinin eşinin de hukukçu olduğuna dikkati çekerek, "Bu da tamamen bir tesadüf. İkimizin de evinde bir kadın doğum uzmanı ve bir avukat var. Hâlâ simetrik yaşıyoruz" dedi. Buğra Coşkun ise bir kız çocuğu olacağını öğrendikten sonra ikizi Bora'nın da kızı olacağı haberini aldığını belirterek, şöyle devam etti: "Ayarlarsanız bu kadar olmaz ama kader insanın ağlarını örüyor. Anadolu liseleri sınavında aynı yeri kazandık, üniversite sınavına girdik aynı tercih sırasıyla tıp kazandık. İhtisas sınavlarına girdik, Bora'nın ilk tercihi kadın doğumdu, sonra ikimizin de kadın doğum oldu. Evlendik, Bora'nın eşi de benim eşim de Ankara'da iş buldu. Aynı arabaları da aldık" diye konuştu.
YEĞENİ ATEŞLENİNCE...
Eğitim için yurt dışı seyahatine çıktığı bir dönemde yaşadıkları ilginç olayı da aktaran Buğra Coşkun, "Ben yurt dışındayken kızım o zaman ateşlenmiş ve 'baba' diye ağlamış. Bora'yı aradım eve gitmesini istedim" dedi. Yeğeni üzülmesin diye baba rolünü yaptığını ifade eden Bora Coşkun, "Ben gittiğimde baba diye sarıldı, yatırdım ve beraber uyuduk. Şimdi ikisi de nasıl oluyor bilmiyorum ama ayırt ediyorlar" dedi. AA